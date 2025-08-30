Ella es Natalia Bayona, la candidata de Norte de Santander en Miss Universe Colombia, el reality

El próximo 30 de agosto se estrenará en la pantalla del Canal RCN Miss Universe Colombia, el reality, un programa conducido por Claudia Bahamón y que tendrá como jurados a Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar para elegir a la próxima Miss Universe del país.

¿Quién es Natalia Bayona, la candidata de Norte de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

Natalia Bayona es oriunda de Ocaña, tiene 25 años y actualmente vive en Cúcuta. Con 1.78 metros de estatura, una contextura delgada, ojos grandes y expresivos, y cabello crespo, su presencia impone con naturalidad y elegancia.

La modelo cuenta que, a sus 15 años enfrentó uno de los retos más grandes en su vida cuando tuvo un episodio convulsivo que le hizo tener una pausa a nivel académico. Un inesperado suceso que decidió transformar en una oportunidad para desarrollar resiliencia.

Natalia se siente orgullosa de su tierra, el cual describe como un lugar único gracias a su riqueza natural como el Parque Natural Los Estoraques y el faro del Catatumbo. Por eso, siente que quiere ser la embajadora de su departamento y de Colombia ante el mundo.

¿A qué se dedica Natalia Bayona, candidata de Norte de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

Natalia es abogada de profesión y docente por vocación. Su vida ha estado marcada por el deseo de enseñar, de comunicar, y sobre todo, de inspirar. Se describe como una mujer espontánea, risueña, valiente y empática.

A nivel físico y emocional, su preparación ha sido integral. Practica yoga y running, mantiene una rutina disciplinada de ejercicio y se ha formado con un equipo que fortalece tanto su comunicación como su equilibrio espiritual.

Aunque no cuenta con una amplia trayectoria en certámenes de belleza, ha tenido algunas experiencias en el último tiempo que han dejado ver su espontaneidad, inteligencia emocional y su capacidad para adaptarse rápidamente a cualquier escenario.

¿Cuál es el propósito de Natalia Bayona, la candidata de Norte de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

Natalia valora profundamente su capacidad de conectar con los demás. Lo que más le gusta de sí misma es ser una voz de aliento, una presencia que acompaña y transforma.

Bayona asegura que, representar a Norte de Santander en Colombia en Miss Universe, el reality es mucho más que una experiencia de pasarela. Es rendir homenaje a la historia de millones de mujeres valientes, resilientes y soñadoras de su región.

Quisiera que su voz sirva para enseñar sobre amor propio, valentía, empatía y transformación social, con énfasis en la educación como base de todo cambio sostenible.

Su propósito es claro: ser una vocera de la inclusión, la educación, el liderazgo femenino y la belleza con sentido. Aspira a dejar huella desde la conexión emocional y el servicio a las causas que realmente transforman.