Ella es Isabela Córdoba, la candidata de Cundinamarca en Miss Universe Colombia, el reality

Miss Universe Colombia, el reality, llega a la pantalla del Canal RCN el 30 de agosto a las 8:00 p.m., un programa conducido por Claudia Bahamón y que coronará a la próxima representante de nuestro país para Miss Universe.

¿Quién es Isabela Córdoba, la candidata de Cundinamarca en Miss Universe Colombia, el reality?

En este reality podrás conocer a todas las candidatas de los diferentes departamentos de Colombia que se postularon a la convocatoria del Canal RCN, en el que los jurados serán Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar. Acá te presentamos a Miss Cundinamarca, Isabela Córdoba.

Isabel Cristina Córdoba a sus 39 años, se describe como una mujer natural, alegre y apasionada por el arte, el baile y el deporte. Aunque también se ha destacado como actriz en producciones nacionales.

Madre orgullosa, considera que su mayor logro son sus hijos, quienes le han dado la fuerza para superar miedos y abrazar con plenitud uno de los roles más importantes de su vida.

Su historia personal está marcada por la resiliencia. El diagnóstico de cáncer de su madre fue uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado, una experiencia que la transformó y reforzó en ella la importancia de la empatía y la sensibilidad hacia el dolor ajeno.

¿A qué se dedica Isabela Córdoba, la candidata de Cundinamarca en Miss Universe Colombia, el reality?

Aunque es la primera vez que Isabela participa en un certamen de belleza, está segura que ser reina no se trata solo de estética y pasarelas, sino de tener un propósito claro para ayudar a los demás.

Su preparación ha estado enfocada en fortalecer mente, cuerpo y espíritu, con la certeza de que la verdadera belleza nace de un equilibrio interior. En Miss Universe Colombia quiere mostrar la fuerza de las mujeres de su tierra, la riqueza de Cundinamarca y el carácter resiliente de un país que ha sabido levantarse frente a la adversidad.

¿Cuál es el propósito de Isabela Córdoba, la candidata de Cundinamarca en Miss Universe Colombia, el reality?

Su propósito es claro: usar la visibilidad del certamen para dejar un legado de empatía y humanidad, recordando que más allá de las coronas y las pasarelas, lo verdaderamente transformador está en conectar con las personas y trabajar por un mundo más sensible, justo y solidario.

