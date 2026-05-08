Eden Muñoz, Montano, Piso 21, Joaquín Guiller y Los Rolling Ruanas lanzan nueva música

Algunos artistas apuestan por colaboraciones inéditas, otros por homenajes a figuras importantes y también hay quienes buscan renovar canciones tradicionales desde sonidos colombianos.

¿Qué propone la nueva canción de Eden Muñoz y Cristian Castro?

Eden Muñoz y Cristian Castro presentaron “Osadía”, una colaboración que une dos estilos reconocidos dentro de la música latina. La canción habla del desamor desde una situación común: entregar mucho en una relación y no recibir la misma respuesta.

El tema mantiene una base mexicana, con el acordeón como uno de sus elementos principales, y le da espacio a la interpretación vocal de ambos artistas.

El lanzamiento llegó después de varios momentos compartidos entre los cantantes que llamaron la atención en redes sociales.

La expectativa aumentó con adelantos publicados en plataformas digitales, donde sus seguidores reaccionaron de forma positiva. El video oficial acompaña la historia de la canción y refuerza el tono sentimental de esta colaboración.

¿Qué busca el nuevo tema de Montano junto a Piso 21?

Montano se unió a Piso 21 para lanzar “Belleza”, una canción que mezcla pop urbano latino con sonidos cercanos al afrobeat y al dancehall. La producción estuvo a cargo de Gangsta, quien ha trabajado sonidos urbanos y ritmos latinos con una propuesta actual.

La letra no se centra únicamente en la apariencia física, sino en la admiración por la energía, la actitud y la forma de ser de una persona.

Para Montano, este estreno representa una nueva etapa artística, luego de un periodo de pausa en su carrera. Con esta colaboración, el cantante busca mostrar una propuesta más madura y cercana al público.

¿Cómo se conecta la nueva música de Joaquín Guiller con Darío Gómez?

Joaquín Guiller estrenó “El Tropezón”, una versión con la que rinde homenaje a Darío Gómez, una de las figuras más importantes de la música popular colombiana. La canción, compuesta por el recordado artista, cuenta una historia de amor que nace a partir de un encuentro inesperado.

Guiller mantiene la esencia del tema original, pero lo adapta a su estilo. El videoclip fue grabado durante una presentación en vivo en El Retiro, Antioquia, lo que permite mostrar la conexión del artista con su público. Este lanzamiento llega en un momento importante para el cantante, quien continúa consolidando su nombre dentro del género popular.

¿Qué trae la nueva música de Los Rolling Ruanas con “La Bamba”?

Los Rolling Ruanas presentaron una versión de “La Bamba”, clásico de origen mexicano que la agrupación llevó al sonido de la carranga colombiana. La banda adaptó la canción con instrumentos como la guacharaca, el tiple, la guitarra y el requinto, manteniendo su estilo característico.

Con esta propuesta, el grupo continúa explorando canciones reconocidas desde una mirada colombiana. Durante más de una década, Los Rolling Ruanas han llevado la carranga a diferentes escenarios y han trabajado versiones de temas internacionales.

Su lectura de “La Bamba” busca conectar públicos de distintas generaciones y mostrar la capacidad de este género para dialogar con otras tradiciones musicales.