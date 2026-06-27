Dani Duke y La Liendra son criticados por el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026; ¿por qué?

La Liendra y Dani Duke causaron revuelo en redes sociales por su apoyo en el partido entre Colombia y Portugal.

La Liendra causó revuelo al decir que quiere que Cristiano Ronaldo le marque un gol a Colombia en el Mundial 206. (Foto: Canal RCN)

¿A quién apoya La Liendra y Dani Duke en el partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026?

Por medio de su cuenta de Instagram, el influenciador ha estado mostrando su indecisión por el partido ya que juega su selección nacional contra su máximo ídolo deportivo Cristiano Ronaldo.

No es la primera vez que causa estas polémicas ya que su presencia en el mundial ha sido en los partidos de Portugal y no en los de la Selección Colombia.

En el video se le puede ver al creador de contenido diciendo que Dani sí tuvo el valor que él no para ponerse la camiseta de los portugueses en un día tan importante para el deporte nacional.

¿Cómo reaccionaron los internautas al apoyo de Dani Duke y La Liendra a Portugal en el partido contra Colombia en el Mundial 2026?

Como era esperado, las críticas llegaron de inmediato y aunque La Liendra dijo que apoyaba a Colombia, también expresó que quería que Cristiano hiciera un gol, intensificando los comentarios y la funa de los seguidores.

Muchos creen que hay “códigos” que son innegociables y que se debe apoyar el país donde se nace sin importar el rival, mientras otros, también admiradores de Cristiano Ronaldo, apoyan su postura alegando que es una leyenda que han seguido durante toda su carrera.

Asimismo, La Liendra mostró la apuesta que realizó en apoyo a Colombia, quien se juega el primer lugar del grupo y cuyo resultado del partido definirá su camino en la Copa Mundial 2026.

La falta de presencia en el estadio reforzó las críticas de quienes lo acusan de priorizar su admiración por Cristiano sobre el compromiso con la camiseta nacional.

Ahora queda esperar el tan anhelado partido y ver cómo reaccionan La Liendra y Dani Duke a lo que pueda pasar con Colombia y, por supuesto, con Cristiano Ronaldo.

Colombia tiene la tranquilidad de estar clasificada a la siguiente fase, pero este encuentro frente a Portugal se convierte en un examen vital dentro de la competencia.