Daddy Yankee, ícono del reguetón, abrió su corazón al compartir las luchas internas que enfrentó mientras lograba el éxito mundial.

Los conflictos familiares de Daddy Yankee

En una entrevista que ha generado conmoción en redes sociales, el artista confesó que, pese a haber cumplido sus sueños, experimentó una profunda soledad y ansiedad.

“Me sentía solo en medio de la multitud y lidiaba con un niño interior que necesitaba sanar”, expresó en el evento Mejor hombre.

El cantante puertorriqueño reveló que los conflictos familiares marcaron su vida, especialmente la relación con su padre, quien luchó contra el alcoholismo.

“La fama y el dinero no llenaban esa intranquilidad que sentía. Tenía problemas con mis padres y hermanos, y eso me afectaba profundamente”, confesó.

Pese a las dificultades, Daddy Yankee agradeció que hoy tiene una relación restaurada con su padre, quien enfrenta una batalla contra el cáncer.

“Somos amigos y yo soy su guardián”, dijo con voz entrecortada.

Daddy Yankee confiesa la verdadera razón para dejar el reguetón

El artista también compartió el papel fundamental que ha tenido la fe en su camino hacia la sanación.

Desde joven, Daddy Yankee asistía a la iglesia, pero fue a los 19 años cuando encontró consuelo en la espiritualidad.

“Los mejores años de mi vida fueron cuando servía en la iglesia. Ahí comprendí que Dios era la fuente del amor y la paz que me faltaban”, afirmó.

Daddy Yankee también reflexionó sobre cómo la fama afectó su vida personal, quitándole privacidad y tranquilidad.

“El trabajo se convirtió en mi Dios, y eso me hizo perder de vista lo que realmente importaba”, declaró. Hoy asegura que ha redefinido el éxito, entendiendo que no hay sueños completos sin un propósito espiritual.

Por otro lado, el arista ha enfrentado varios conflictos legales con su exesposa, Mireddys González y su hermana Ayeicha.

Recientemente ellas acusaron al cantante de delitos graves, argumentando que las acciones del reguetonero buscan presionarlas indebidamente.

El tribunal de San Juan ha programado una audiencia para el 14 de enero, donde se abordarán estas acusaciones.

La defensa de Daddy Yankee sostiene que él ha sido el único perjudicado, ya que aún no ha recibido los documentos necesarios para administrar sus empresas, El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc.