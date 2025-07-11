Conceden a La Toxi Costeña una medida de protección: esto enfrentará su exmánager si no la acata

La situación entre la cantante colombiana conocida como La Toxi Costeña y su exmánager, Oswaldo Arcia, llegó a instancias legales. La artista recibió una medida de protección tras denunciar al hombre, y ahora él podría enfrentar serias consecuencias si llega a incumplirla.

¿En qué consiste la medida de protección brindada a La Toxi Costeña?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Wendy Herrera, abogada de La Toxi Costeña, reveló que la influenciadora había recibido una medida de protección por parte de una autoridad judicial competente bajo la ley 1257 de 2008.

"Mi defendida cuenta con una medida de protección. Esta fue dictada por una autoridad judicial competente, de acuerdo con la ley 1257 de 2008".

Esta consiste en que Oswaldo Arcia, su exmánager, no podrá continuar lanzando afirmaciones en contra de La Toxi Costeña de manera pública o privada. Pues recordemos que el hombre lanzó información desmedida en contra de la mujer en donde sus hijos, menores de edad, también se vieron involucrados.

"Quiero decirle al presunto infractor, al presunto agresor, Oswaldo Arcia que debe abstenerse de repetir, de ejecutar, promover toda actuación contraria a derecho. De igualmente las manifestaciones que está realizando en las redes sociales"

¿Qué pasará si el exmánager de La Toxi Costeña no cumple la medida de protección?

Así mismo Wendy Herrera reveló las consecuencias que acarrearía el incumplimiento de esta medida de protección que acoge a La Toxi Costeña mientras que el proceso continúa en manos de la Fiscalía. Pues de continuar con dichos señalamientos, Oswaldo Arcía podría ser privado de la libertad de manera inmediata, según el artículo 454 del código penal colombiano.

“Artículo 454 del código penal nos indica la penalidad al incumplimiento de este articulado. El incumplimiento a esta medida de protección acarrea la privación de la libertad"

Por lo pronto la situación entre La Toxi Costeña y su exmánager continúa en manos de la justicia, por lo que seguidores de la cantante continúan a la espera de lo que sucederá en este inesperado caso.