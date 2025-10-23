Claudia Bahamón y su sentida despedida de Luisfer Hoyos tras su eliminación en MasterChef: "me enamoré de ti"

En el capítulo de la noche del pasado miércoles 22 de octubre, Luis Fernando Hoyos se convirtió en el más reciente eliminado de la décima temporada de MasterChef Celebrity.

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón a la eliminación de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity?

Su salida, como muchas otras, fue motivo de una sentida dedicatoria por parte de Claudia Bahamón, quien además de despedirlo entre lágrimas, quiso enviar un emotivo mensaje en redes sociales en donde por medio de un texto le expresó su cariño sincero al actor a quien se refirió como su alquimista.

“Tu paso por MasterChef fue como una chispa: breve, intensa, imposible de olvidar.

Traías el caos de un volcán y la ternura de quien ama lo que hace con el alma entera. Cocinaste con fuego, con risas, con vértigo. Y entre tanto movimiento, dejaste una huella que aún vibra y se plantó en mi corazón”, escribió la presentadora en su última publicación en su cuenta de Instagram.

Así mismo, la conductora del programa aprovechó su dedicatoria para declararle su amor al artista, quien logró “enamorarla”, con lo que ella describió como su caos fantástico, su “mente chiflada” y esa energía insuperable que “lo desordena todo para volverlo magia”.

¿Qué dijo Claudia Bahamón sobre la salida de Luis Fernando Hoyos?

En medio de su post, que acompañó con una divertida y cariñosa sesión de fotos, Bahamón le agradeció al intérprete por cada una de sus enseñanzas en la cocina, “Gracias belleza por recordarnos que la perfección es aburrida, que en la vida, como en la cocina necesita alquimia, emoción y mucha mucha locura para tener sentido”, mencionó.

Así despidió Claudia Bahamón a Luis Fernando Hoyos. Foto | Canal RCN.

Casi al final del texto, Claudia recordó con amor cada uno de los momentos que vivieron juntos en la competencia los cuales incluyeron correteadas y bromas que le permitieron encontrar a su edad a un cómplice como lo fue el exparticipante.

La emotiva despedida de Claudia Bahamón a Luisfer Hoyos. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la opita dio a conocer a su comunidad digital qué será eso que nunca olvidará de Luisfer, dejando ver la enorme conexión que tuvieron al interior de la cocina.

“No olvidaré nunca tu mirada compasiva y amoroso en esos momentos donde aunque debía estar en pie con toda la energía me sentía con el alma rota. Gracias infinitas. Te adoro”, concluyó.