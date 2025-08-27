Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Bahamón dedicó emotivo post a Julián Zuluaga tras su eliminación de MasterChef

Julián Zuluaga se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity; Claudia Bahamón le dedicó tiernas palabras.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Claudia Bahamón dedicó un emotivo mensaje a Julián Zuluaga tras salir de MasterChef
MasterChef: Claudia Bahamón conmovió con mensaje a Julián Zuluaga tras su eliminación. (Foto Canal RCN).

El pasado martes 26 de agosto se llevó a cabo una nueva eliminación en MasterChef Celebrity en la que seis participantes quedaron en riesgo dieron lo mejor de si para evitar despedirse de la competencia. Sin embargo, a Julián Zuluaga no le alcanzó para conquistar el paladar de los jurados.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la preparación que dejó a Julián Zuluaga fuera de MasterChef Celebrity?

Julián Zuluaga tuvo la suerte de ser el único de sus compañeros en riesgo de eliminación en tener plena libertad de preparar lo que quisiera siempre y cuando utilizara como ingrediente principal la mantequilla clarificada.

Julián Zuluaga
Julián Zuluaga es el octavo eliminado de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

A raíz de estas indicaciones, el joven actor optó por preparar un delicioso platillo llamado ‘inspiración peruana a la Juli’, una receta inspirada en una causa limeña llevada a su propio estilo.

Artículos relacionados

Aunque fue una buena propuesta, la poca sazón en su pollo fue un punto negativo que le costó caro. Pues, aunque el jurado destacó que la salsa y el puré con el que acompañó la proteína estaban perfectos, el pollo simplemente no generó un contraste de sabores, dándole el boleto directo a la salida de la competencia.

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón a la salida de Julián Zuluaga de MasterChef?

Poco después de que los colombianos conocieran que Julián Zuluaga debía abandonar la competencia de MasterChef Celebrity Colombia, la presentadora Claudia Bahamón compartió un emotivo post por medio de sus redes sociales en donde dedicó amorosas palabras al joven actor.

Julián Zuluaga, Claudia Bahamón, Jorge Rausch
Julián Zuluaga presentando su último plato en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Bahamón destacó lo mucho que amó la participación del joven actor dentro de la competencia culinaria, además de dejar claro el profundo amor que sentía hacia él.

Artículos relacionados

“Amar con el alma. Amar profundamente. Mis palabras hacia ti nacieron del alma y te las diré las veces que sea necesario. ¡Niño bonito! Te quiero con mi alma. #SáqueloPapá”

Así mismo, el joven actor reaccionó a las palabras de la presentadora con un mensaje igual de lleno de amor.

“¡YO TE AMO CON EL ALMA! 🫂 GRACIAS POR SER ESE SER MÁGICO @claudiabahamon”

Con la salida de Julián Zuluaga de la competencia se dará inicio a un nuevo ciclo en el que los participantes que continúan tendrán que seguir defendiendo su lugar en ella hasta convertirse en el nuevo MasterChef Celebrity Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juan José, Melissa Gate, Sofía Avendaño Sofía Avendaño

Hijo de Melissa Gate se pronunció tras chats filtrados con Sofía Avendaño

Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos, enseñó comprometedor chat con el hijo de Melissa Gate.

Sofía Avendaño Sofía Avendaño

Sofía Avendaño se mostró sin escrúpulos y estrenó predominante tatuaje en su brazo | VIDEO

Aparte de dejar ver su figura actual, Sofía Avendaño reveló la gran marca de tinta que se mandó a hacer.

El doloroso recuerdo de infancia que Westcol confesó por primera vez Influencers

Westcol relató el difícil episodio de abuso que marcó su infancia

Westcol abrió su corazón y reveló un doloroso episodio de su infancia que lo marcó para siempre.

Lo más superlike

Julián Zuluaga MasterChef Celebrity Colombia

Julián Zuluaga es el octavo eliminado de MasterChef Celebrity, así fue la emotiva despedida

Julián Zuluaga le dijo adiós a MasterChef Celebrity, se trató de una de las eliminaciones más conmovedoras.

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón

La queratina mostró resultados sorprendentes en la regeneración del esmalte dental. Curiosidades

Descubren un ingrediente inesperado que podría regenerar los dientes

Desde las profundidades del océano, estos gigantes marinos guardan secretos que podrían revolucionar la medicina. Curiosidades

Las ballenas que viven sin oxígeno sorprenden a la ciencia y la medicina

Altafulla confesó su amor por Shakira en entrevista Shakira

Altafulla de La Casa de los Famosos le declaró su amor a Shakira en entrevista