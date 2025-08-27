Claudia Bahamón dedicó emotivo post a Julián Zuluaga tras su eliminación de MasterChef

El pasado martes 26 de agosto se llevó a cabo una nueva eliminación en MasterChef Celebrity en la que seis participantes quedaron en riesgo dieron lo mejor de si para evitar despedirse de la competencia. Sin embargo, a Julián Zuluaga no le alcanzó para conquistar el paladar de los jurados.

¿Cuál fue la preparación que dejó a Julián Zuluaga fuera de MasterChef Celebrity?

Julián Zuluaga tuvo la suerte de ser el único de sus compañeros en riesgo de eliminación en tener plena libertad de preparar lo que quisiera siempre y cuando utilizara como ingrediente principal la mantequilla clarificada.

Julián Zuluaga es el octavo eliminado de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

A raíz de estas indicaciones, el joven actor optó por preparar un delicioso platillo llamado ‘inspiración peruana a la Juli’, una receta inspirada en una causa limeña llevada a su propio estilo.

Aunque fue una buena propuesta, la poca sazón en su pollo fue un punto negativo que le costó caro. Pues, aunque el jurado destacó que la salsa y el puré con el que acompañó la proteína estaban perfectos, el pollo simplemente no generó un contraste de sabores, dándole el boleto directo a la salida de la competencia.

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón a la salida de Julián Zuluaga de MasterChef?

Poco después de que los colombianos conocieran que Julián Zuluaga debía abandonar la competencia de MasterChef Celebrity Colombia, la presentadora Claudia Bahamón compartió un emotivo post por medio de sus redes sociales en donde dedicó amorosas palabras al joven actor.

Julián Zuluaga presentando su último plato en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Bahamón destacó lo mucho que amó la participación del joven actor dentro de la competencia culinaria, además de dejar claro el profundo amor que sentía hacia él.

“Amar con el alma. Amar profundamente. Mis palabras hacia ti nacieron del alma y te las diré las veces que sea necesario. ¡Niño bonito! Te quiero con mi alma. #SáqueloPapá”

Así mismo, el joven actor reaccionó a las palabras de la presentadora con un mensaje igual de lleno de amor.

“¡YO TE AMO CON EL ALMA! 🫂 GRACIAS POR SER ESE SER MÁGICO @claudiabahamon”

Con la salida de Julián Zuluaga de la competencia se dará inicio a un nuevo ciclo en el que los participantes que continúan tendrán que seguir defendiendo su lugar en ella hasta convertirse en el nuevo MasterChef Celebrity Colombia.