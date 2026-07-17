Así suena los nuevos proyectos de Nesi, Keyvin Ce, Amneliz, Soge Culebra, Izaak y Álvaro de Luna

Cada propuesta responde a un momento diferente en la carrera de sus artistas y aborda temas como la independencia, las relaciones, el crecimiento personal y la conexión entre escenas musicales de distintos países.

¿Cómo presenta Nesi su nueva etapa con Pretty Bitch?

La cantante puertorriqueña Nesi lanzó Pretty Bitch, su primer EP de estudio. El proyecto está compuesto por nueve canciones y reúne influencias del trap, el drill y el rap melódico.

Uno de los temas principales es La Tienes, colaboración con Baby Rasta y Gringo. La canción combina elementos del reguetón clásico con una producción actual y muestra la capacidad de Nesi para adaptarse a diferentes sonidos.

Nesi logró reconocimiento internacional en 2020 gracias a su participación en Yo Perreo Sola, de Bad Bunny. Desde entonces, ha desarrollado un camino propio dentro de la escena urbana de Puerto Rico.

¿Qué historia cuenta Keyvin Ce en Mi Vida, Mi Teatro?

El artista cartagenero Keyvin Ce estrenó Mi Vida, Mi Teatro, un álbum con el que busca mostrar su crecimiento dentro de la champeta urbana.

El disco reúne canciones basadas en experiencias personales, relaciones y momentos de cambio. Entre los temas incluidos se encuentran Café, Si No Te Hubiera Conocido, El Lobo, Narcisista y Qué Se Siente.

El lanzamiento llega después de que el cantante obtuviera cinco certificaciones entregadas por Pro-Música Colombia. Estos reconocimientos acompañan un proceso con el que ha aumentado su presencia en el mercado nacional.

¿Por qué Amneliz lleva Na de Na a las discotecas?

La cantante dominicana Amneliz presentó Na de Na, un sencillo urbano tropical enfocado en el baile y en la independencia de las mujeres.

La canción cuenta la historia de una mujer que disfruta la fiesta, pero mantiene claros sus límites. La letra destaca que cada persona tiene derecho a decidir cuándo aceptar o rechazar una situación.

El tema llega después de El Desquite, lanzamiento con el que la artista exploró sonidos ligados al despecho. En esta ocasión, Amneliz regresa a una propuesta más cercana a sus raíces caribeñas.

El videoclip fue realizado en un ambiente de discoteca y muestra a la cantante como protagonista de una noche marcada por el baile, la seguridad y la autonomía.

¿Qué conexión crean Soge Culebra e Izaak con TRX?

Soge Culebra e Izaak unieron sus estilos en TRX, un reguetón que conecta las escenas urbanas de España y Puerto Rico.

La canción nació durante una sesión de estudio realizada en España, mientras Izaak se encontraba de gira. Según la información del lanzamiento, la colaboración surgió de forma espontánea después del encuentro entre ambos artistas.

Soge Culebra aporta su estilo melódico, mientras Izaak suma elementos propios del reguetón puertorriqueño. La letra se centra en la atracción, la tensión y el deseo.

BK y Baru estuvieron a cargo de la producción musical. El videoclip fue dirigido por Zazo Canvas y presenta una propuesta visual relacionada con la energía de la canción.

¿Qué plantea Álvaro de Luna en Llego Tarde?

El cantante español Álvaro de Luna lanzó Llego Tarde, una canción sobre una relación que mantiene su conexión a pesar de la distancia y el paso del tiempo.

El tema no presenta el final definitivo de una historia de amor. Su protagonista reconoce que necesitó cambiar y aprender antes de estar preparado para volver a una relación.

La letra utiliza la idea del hilo rojo como símbolo de dos personas que siguen unidas, aunque sus vidas tomen caminos separados. La distancia y los silencios aparecen como parte del proceso, no como el cierre de la relación.