Así reaccionó Isabella, la hija de Karina García, al triunfo de su mamá en el reality internacional

La hija de Karina García celebró emocionada el logro de su mamá en el reconocido reality internacional.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Isabella, hija de Karina García, al ver a su mamá en el primer puesto
La tierna reacción de Isabella al ver a su mamá, Karina García, liderar el reality. (Foto: Canal RCN)

Karina García está participando en el reality internacional La Mansión de Luinny y, desde su llegada, la modelo paisa ha dado mucho de qué hablar.

Esta vez, por la tierna reacción que tuvo su hija, Isabella Vargas, al ver que su mamá continúa ocupando el primer puesto.

¿Cuál fue la reacción de Isabella al ver a Karina García en el número uno?

La también creadora de contenido, Isabella, compartió en su cuenta de Instagram donde suma más de un millón de seguidores, la tabla de posiciones del reality.

Karina García se mantiene en el primer lugar, algo que ya había celebrado la semana pasada y que volvió a repetir con entusiasmo.

Isabella no solo publicó la tabla en la que aparece su mamá liderando la competencia, sino que además mostró su reacción al conocer la noticia.

Como era de esperarse, se mostró muy emocionada y acompañó su publicación con un mensaje lleno de orgullo:

“¡Seguimos de primera!”, escribió junto a emojis de estrella y carita con los ojos aguados.

¿Por qué los seguidores de Karina García le brindan apoyo en el reality internacional?
¿Por qué los seguidores de Karina García le brindan apoyo en el reality internacional?

Desde que comenzó La Mansión de Luinny, Karina García se ha mostrado muy serena ante las diversas situaciones que se han presentado en la casa, ubicada en República Dominicana.

Esto contrasta con la participación de otra colombiana en este mismo reality, Yina Calderón, quien sí se ha visto envuelta en varias polémicas.

La modelo paisa ha mantenido una actitud tranquila y cercana, compartiendo constantemente con sus compañeros y dirigiéndose con cariño a sus seguidores, a quienes invita a seguir votando por ella a través del súper chat.

La reacción de Isabella, hija de Karina García, al ver a su mamá en el primer puesto
Su fanaticada, por su parte, le ha demostrado un apoyo incondicional, incluso cuando surgieron comentarios de que dejarían de seguirla si llegaba a reconciliarse con Yina Calderón, con quien tuvo algunos inconvenientes durante su paso por La casa de los famosos Colombia 2.

Recientemente, Karina García generó inquietud al revelar que algunas personas querían hacerle daño, lo que provocó una inmediata alarma entre sus seguidores por lo que pueda sucederle a la modelo paisa dentro del reality internacional.

