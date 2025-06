La influenciadora Melissa Gate se ha apoderado de las tendencias luego de despacharse contra Karola, la mejor amiga de Emiro Navarro en plena entrevista tras La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate arremetió contra la mejor amiga de Emiro Navarro en una entrevista al asegurar que ella había hablado mal de ella durante su paso por el reality del Canal RCN.

Emiro Navarro primero guardó silencio ante las fuertes palabras de Melissa en contra de Karola y tras unos minutos decidió dar su opinión al respecto sobre las diferencias de Melissa y su mejor amiga.

El finalista de La casa de los famosos Colombia aseguró que no podía tomar partido en este problema porque si Melissa tenía sus argumentos para estar molesta con Karol él no podía hacer nada.

A mí no me pertenece arreglar eso, si fuera por mí, a mi me encataría que parcharamos en Medellín con Karola.