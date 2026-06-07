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Así lucieron Essined Aponte y Emmanuel Esparza en su boda; “parece una princesa”

Los actores se casaron en Villa de Leyva y compartieron las primeras imágenes en redes sociales.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Boda de Essined Aponte y Emmanuel Esparza
Essined Aponte y Emmanuel Esparza se casaron en Villa de Leyva

Essined Aponte y Emmanuel Esparza dieron a conocer su matrimonio este 6 de junio. La pareja publicó en redes sociales algunos momentos de la ceremonia, que se realizó en Villa de Leyva, Boyacá, con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Aunque los actores no han revelado todos los detalles de la celebración, las primeras publicaciones confirmaron que la boda fue privada. La pareja decidió compartir solo algunos adelantos con sus seguidores.

¿Dónde se casaron Essined Aponte y Emanuel Esparza?

La ceremonia se llevó a cabo en Villa de Leyva, uno de los municipios más visitados de Boyacá. Hasta ese lugar viajaron varios invitados para acompañar a la pareja en este momento personal.

El matrimonio se realizó en un ambiente reservado. Según lo publicado por los artistas, la celebración reunió a personas cercanas y tuvo un sentido especial para ambos.

Essined Aponte y Emmanuel Esparza unirán sus vidas.
Essined Aponte y Emmanuel Esparza unieron sus vidas por la iglesia. (Foto Canal RCN)

La pareja también selló su unión ante Dios, un detalle que hizo parte central de la ceremonia. Por ahora, no se conocen más datos sobre la recepción ni sobre otros momentos del evento.

¿Qué detalles se conocen de la boda de Essined Aponte y Emanuel Esparza?

Uno de los primeros detalles que llamó la atención fue el vestido de novia de Essined Aponte. La actriz compartió una fotografía en la que mostró una de las prendas que usó en la boda.

El diseño fue realizado por Harry Robles. Tras la publicación, varios seguidores reaccionaron con mensajes de felicitación para la actriz y para Emmanuel Esparza, a quien vemos actualmente participando en la película de Susana y Elvira.

Essined Aponte es recordada por su participación en la nueva versión de La hija del mariachi. En esta ocasión, la actriz usó sus redes sociales para mostrar parte de un momento importante fuera de la pantalla.

Essined Aponte en La hija del mariachi
Essined Aponte /Canal RCN

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Emmanuel Esparza a Essined Aponte?

Según la propia pareja, la propuesta de matrimonio de Emmanuel Esparza a Essined Aponte ocurrió de una forma muy personal. Todo comenzó cuando el actor encontró una carta que la actriz le había escrito años atrás, en una etapa en la que estaban separados por compromisos laborales.

Durante el cumpleaños de Emmanuel, él le pidió a Essined que leyera el texto en voz alta. Al terminar, le preguntó si todavía sentía lo mismo. Después de que ella respondió que sí, el actor se arrodilló, sacó el anillo y le pidió matrimonio.

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