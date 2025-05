La influenciadora Andrea Valdiri se pronunció luego de que criticaran la forma de vestir de la Jesuu en La casa de los famosos Colombia.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró hablando sobre el obsequio que le hizo a la Jesuu de enviarle una maleta llena de ropa, la cual no le han podido entregar.

En medio de su esperanza de que la joven pueda disfrutar de la ropa que ella le envió y de su campaña de apoyo a la influenciadora, decidió hablar sobre los comentarios que le habría hecho la empresaria Yina Calderón sobre la forma de vestir de la Jesuu en el reality.

"Hay una participante dentro del reality que habló sobre la vestimenta de la Jesuu, a mí nisiquiera me da rabia, me da como tristeza porque yo sé que muchos que están ahí tienen empresas que los apoyan, fandoms, hermanas, familia, diseñadores y de pronto Valentina no cuenta con la misma suerte y ella con lo poquito o lo mucho que le entreguemos ella va a estar feliz y agradecida", dijo.