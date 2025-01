Aunque Yina Calderón se encuentra dentro de La casa de los famosos Colombia, la cantante vallenata Ana del Castillo le 'cantó la tabla'.

No es un secreto que entre Yina y Ana del Castillo se han presentado diferencias, especialmente porque la influencer ha criticado en varias oportunidades a la cantante. Por lo tanto, la intérprete de Ya es mío tampoco se ha quedado callada.

Tal como sucedió en su momento con Melissa Gate, la empresaria de fajas no se ha visto frente a frente con Ana. No obstante, han protagonizado varias disputas en redes sociales.

Pues bien, hace poco Ana del Castillo estuvo en una entrevista digital, en el programa de Dímelo King, donde se refirió a Yina Calderón, aseguró que cuando comenzó todo el meollo con la también DJ de guaracha, ella estaba dormida, se despertó y notó las críticas.

Además, Ana del Castillo tildó a Yina Calderón de ser una "mujer vacía", sin dejar a un lado que arremetió el proceso de la empresaria en la música debido a que dio a entender que la participante de La casa de los famosos Colombia no sabría nada al respecto.

"Es que lo que pasa es que yo nunca la he visto ni en persona a ella (Yina Calderón). O sea, no entiendo, tú sabes qué es levantarte en la mañana... Y tú vas a criticar desde el comienzo, no, Dios no te va a bendecir nunca", comunicó Ana del Castillo.