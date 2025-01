El rifirrafe entre Melissa Gate y Yina Calderón continúa en La casa de los famosos Colombia 2025, así lo dejaron saber las dos participantes en plena transmisión en vivo de la Gala del reality del Canal RCN.

¿Por qué hubo una nueva discusión entre Melissa Gate y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Resulta que la influencer paisa y la empresaria de fajas habían tenido un agarrón en el beauty de La casa de los famosos, el cual inicio Yina al criticar el aspecto del pelo de Melissa. En efecto, la presentadora Carla Giraldo quiso preguntarle a cada una qué fue lo que pasó y, por obvias razones, no dudaron en lanzarse palabras entre sí.

Yina Calderón volvió a decir que le parece que el pelo de Melissa Gate es del futbolista El Pibe Valderrama, eso hizo que nuevamente hubiese una discusión en el reality.

¿Qué se dijeron Melissa Gate y Yina Calderón en la Gala en vivo de La casa de los famosos?

De acuerdo con la creadora de contenido antioqueña, ella no es de las que empieza con los conflictos, sino que los termina. Por lo tanto, si le dicen algo, ella responde.

"Y acá hay una atacada mal vestida que le encanta estarme molestando. Yo no sé por qué, si es que está enamorada de mí", manifestó Melissa a Carla Giraldo.

Enseguida, la host principal de La casa de los famosos Colombia le dio la palabra a la empresaria de fajas, quien también se despachó ante el público del formato de convivencia.

"Carla, lo que pasa es que hay niveles de niveles y hay gente que no entiende que si uno afuera no les copea (hace caso) y les sigue la polémica, no estaría aquí sentada. Yo te puedo jurar que me agarro con otra y esta sale. Gracias, Carla", fue la opinión de Yina Calderón por las diferencias protagonizadas con Gate.

En resumen, entre la influencer y la empresaria no hay ni una mínima señal de llevar su relación en paz dentro de La casa de los famosos Colombia 2025, cada una ha venido dejando clara su postura de que no se soportan y eso que no se ha cumplido ni la primera semana en el reality.

Para saber cómo va Yina Calderón y Melissa Gate en La casa de los famosos, se puede ver EN VIVO a las participantes descargando la app de Canal RCN aquí.