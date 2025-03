Amigo de Yina Calderón reaccionó al congelado de La Toxi

El pasado viernes 28 de marzo los famosos quedaron congelados una vez más por El Jefe para darle la bienvenida a Oswaldo, un amigo muy cercano a La Toxi Costeña, quien ingresó para revolucionar el reality con una fuerte y muy contundente advertencia sobre Yina Calderón. Ante sus palabras, Junior Florez, amigo de Calderón no dudó en salir en defensa de la polémica influenciadora.

Artículos relacionados Karina García Ex de Laura González reaccionó a polémica que lo involucra con Karina García de La casa de los famosos

¿Qué dijo el amigo de Yina Calderón sobre el congelado de La Toxi Costeña en La casa de los famosos?

Luego de que Oswaldo ingresara a La casa de los famosos Colombia y dejara a los participantes completamente alterados por sus palabras, las redes sociales estallaron con reacciones, entre esas la de Junior Florez, uno de los mejores amigos de Yina Calderón. Y es que la advertencia que el amigo de La Toxi hizo sobre la polémica influenciadora no habría gustado.

Según comentó Junior, lo hecho por esta persona era completamente “conveniente” ya que ahora que Melissa Gate había demostrado su fuerza en votaciones, las personas que ingresaban en la dinámica de congelados les sugerían unirse a ella, tal y como pasó en esta ocasión.

Artículos relacionados La casa de los famosos Él es Juan Domínguez, el exnovio de Laura González de La casa de los famosos Colombia

“Lo que son es convenientes: todo es Melissa, Melissa... para que no le saquen a los hijos, sean frenteros, sean sinceros, así como es Yina cuando no le gusta algo de un amigo ella también lo dice y eso no es hablar mal de nadie”.

Además de esto, Junior destacó que Yina Calderón era una gran amiga ya que desde siempre le ha mostrado su apoyo a La Toxi Costeña.

"Tengo la sangre hirviendo después de ver ese congelado de La Toxi Costeña. Ese payaso que le llevaron allá, él se creía la Sofía Avendaño entrando por esa puerta llegando a tirar veneno. Desagradecido es lo que es, de verdad, cuando Yina ha sido un apoyo súper grande para La Toxi Costeña y Yina la adora”.

¿Qué dijo el amigo de La Toxi Costeña en La casa de los famosos?

Y es que vale la pena destacar que Oswaldo mencionó a La Toxi Costeña que una mujer que decía admirarla en realidad la envidia. Aunque en su momento no mencionó a Yina, al salir de la afamada casa mencionó "Colombia, ustedes se encargan de Yina, yo ya hice lo mío" y en presencia de Carla Giraldo y Marcelo Cezán lo reconfirmó.