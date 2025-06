Con la final de La casa de los famosos Colombia a la vuelta de la esquina, el apoyo de los televidentes a los finalistas se vuelve cada vez más evidente. A la conversación sobre esta eventualidad se sumó Luisa Fernanda W, quien reveló que ya tiene un favorito para ganar el famoso reality: Altafulla.

Hace pocas horas Luisa Fernanda W sorprendió al referirse a La casa de los famosos Colombia por medio de sus redes sociales. La influenciadora se encontraba realizando una dinámica con sus seguidores en la que le preguntaron a quién le gustaría ver como ganador del reality.

Ante esto, Luisa aclaró que no hacia parte de ningún fandom, pero sí era televidente del programa, por lo que haciendo un análisis de lo que había visto en pantalla mencionó que le gustaría ver a Altafulla como el ganador.

"En primer lugar, yo no soy de ningún fandom, no me interesa, pero sí he sido televidente del reality. Con lo que he visto, me siento más identificada con Altafulla”