La creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, fue tendencia hace tan solo unas horas al opinar sobre una de las polémicas más virales del momento en redes sociales: la enemistad entre Mariana Zapata y Melissa Gate, finalista de La casa de los famosos Colombia.

En el video, la barranquillera se mostraba en desacuerdo con Mariana, quien había expuesto que Melissa no era la amiga que ella creía, luego de que le quisiera cobrar más de 7 millones de pesos por hacer presencia en su stand en una reconocida exposición de productos de belleza y cuidado. Aida, aseguró que no veía nada de malo en cobrar por el trabajo, cuando al final ambas ganarían con esa colaboración comercial.

¿Qué le respondió Aida Victoria a Mariana Zapata tras enviarla a cuidar a su bebé?

Luedo de que Aida opinara al respecto, Mariana le dijo que en vez de estarse metiendo en problemas que no le correspondían, debería estar enfocada en cuidar a su bebé y su embarazo. "Vean, yo solamente voy a decir una cosa... esa señora que se vaya a criar a su hijo que está en embarazo y a mí que me deje tranquila", expresó Mariana.

Ante esto, Aida tampoco se quedó callada y le dejó claro que ella era libre de opinar sobre cualquier tema, sobre todo cuando ella misma se había encargado de ponerlo en el ojo público. Le recordó además que ella ya está bastante centrada en gestar a su bebé y que mientras nacía, podía terminarla de criar a ella también.

¿Qué respondió Aida Victoria ante las palabras del novio de Mariana Zapata?

Aida no dejó tema sin responder y aprovechó el clip para enviarle un mensaje a Mr. Stiven y es que defienda de la misma manera a su novia cuando es un hombre quien arremete contra ella y no solamente con mujeres embarazadas. Según Aida, porque es testigo de que en muchos momentos no la ha defendido.

Cerró dejando claro que en ningún momento dijo nada que ofendiera a alguien puntualmente y que su clip, fue como muchos otros, opinando de manera general y personal a una polémica pública.