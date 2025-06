La influenciadora Aida Victoria Merlano preocupó a sus seguidores de redes sociales después de que compartió un reporte de su salud desde el hospital.

A través de historias en su perfil oficial de Instagram, en el que ya acumula siete millones de seguidores, la figura pública se grabó desde la camilla del lugar donde se encuentra hospitalizada.

Como la influencer está embarazada, incrementó las alarmas de quienes están pendientes de todo lo que sucede con su vida.

En efecto, fueron dos reportes los que hizo Aida Victoria y en uno de ellos comentó que su esposo, Juan David Tejada, al verla en mal estado no pudo evitar llorar.

"De todas las hadas, me tocó ser la hospitalizada. Mis paredes gástricas están complicadas y me dio un dolor que me puso a revolcarme. Hasta Juan lloró. Les juró que jamás había sentido una cosa tan fea, pero ya estoy bien", informó Aida Victoria Merlano.