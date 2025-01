En Colombia, tras la pandemia por el Covid-19, incrementó la venta de automóviles precisamente para evitar el contagio del virus en el transporte público y hasta el 2022, de acuerdo con el balance del Registro único Nacional de Tránsito, Runt, se registraron 6.948.593 vehículos entre autos, camionetas, camiones, buses, busetas y volquetas.

Teniendo en cuenta estos datos, se evidencia el incremento del tráfico en las principales carreteras del país, pero así mismo, el trabajo del lavado de los autos, aunque muchos usuarios prefieran limpiar su vehículo en su casa y con sus recursos, por eso, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones.

Consejos para el cuidado de los carros en el momento de lavarlo

Para evitar rayones, el primer paso es quitar la tierra o la suciedad que se genera en las calles y que se le pegan a la pintura del vehículo, esto con abundante agua, sin dejar a un lado los cuidados para preservar el recurso hídrico.

Segundo, es recomendable usar un espumador que expulsa la espuma limpiadora a través de una manguera y cuando esté toda puesta en la carrocería, pasarle una toalla de microfibra limpia que no se use en ninguna otra parte del carro, esto, para que no haya ninguna partícula que pueda rayar la pintura.

Otros detalles que se deben tener en cuenta a la hora del lavado

Según pilotos profesionales, se debe tener en cuenta que el agua que se use en los lavaderos de autos sea de PH neutro, esto evita daños en los recubrimientos cerámicos y en su ‘polishado’. Por otro lado, en el caso del guardabarros, se puede usar otra toalla de microfibra y no con escoba, como se hace comúnmente. En cuento a los rines, existen brochas especiales para la limpieza interna y estas son precisas para evitar los rayones.

Cuando se haya limpiado bien el vehículo, se debe retirar el jabón con abundante agua y al secarlo, se recomienda hacerlo con una sopladora a alta presión, para retirar el exceso de agua y evitar algún tipo de manchas en la carrocería y conserve la pintura por más tiempo.