Para algunos, los automóviles pueden ser considerados como un lujo, más que una necesidad, pero para opiniones de otros, sí podría ser una necesidad, especialmente cuando se trata de una familia con hijos pequeños, pues el vehículo es práctico, sin embargo, también es una inversión que conlleva a responsabilidades como mantenimientos y arreglos que brinden seguridad a los usuarios y conductores.

Artículos relacionados Producciones RCN Así puedes descargar la App del Canal RCN y disfrutar de todas sus producciones

En este sentido, para cuidar el vehículo y evitarle daños prematuros y gastos innecesarios, los expertos en carros han analizado algunas prácticas que podrían estar dañándolos, aunque es un tema que se debate, puesto que los pilotos y profesionales en el tema, tiene opiniones divididas.

Las prácticas que podrían dañar los automóviles

De acuerdo con el piloto, Juan Clopatosky, hijo del reconocido periodista de autos, José Clopatosky, ha revelado algunos hábitos que para él son perjudiciales para los automóviles y detalló que una práctica incorrecta muy común que por lo general los conductores realizan, es encender el carro para calentar el motor antes de arrancar, pues según sus palabras, se degrada el combustible y esto le hace daño al ambiente.

Artículos relacionados Vehículos Nitrógeno o Aire: la mejor opción para inflar las llantas de los carros

Otro dato importante que reveló es que no es correcto conducir los vehículos con bajos niveles de revolución, explicando que el aceite no se calienta bien y se degrada con los residuos de la combustión, dañando el motor. También, mencionó que pulir el auto cada mes no es bueno y recomendó que se haga cada seis meses para proteger la capa de pintura.

Más hábitos cotidianos que producen daños prematuros en los autos

En cuanto a los neumáticos, Clopatosky recomienda que se calibren cada quince días y dejen la presión sugerida por el fabricante.

Artículos relacionados La casa de los famosos Conoce a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025

En general, es importante tener en cuenta otros consejos que ayudan a que el automóvil se conserve seguro y que sea una buena inversión y no un gasto, como, por ejemplo, cambiar el aceite en el tiempo prudente, hacer revisiones periódicas, limpiar el filtro de aire, cuidar de la batería, usar adecuadamente los cambios, además, un carro está para usarse adecuadamente y si dura un tiempo largo sin ser usado y sin ningún tipo de revisión, esto podría dañarlo.