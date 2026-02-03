V de Vinilo presenta “La Vida es una Fiesta” el 18 y 19 de marzo, conoce más detalles

El grupo musical V de Vinilo presentará su espectáculo “La Vida es una Fiesta” los próximos 18 y 19 de marzo a las 8:00 p. m. en el Teatro Cafam, en una temporada que marca una nueva etapa para el proyecto artístico.

El espectáculo llega con un formato renovado que incluye cambios en el repertorio, una puesta en escena actualizada y una propuesta pensada para fortalecer la conexión con el público.

El elenco está conformado por Karoll Márquez, Juan Manuel Mendoza, Juan Manuel Medina, Alejandro González, Carlos Montaño y David Palacio como integrante alterno. Juntos interpretan una selección de canciones reconocidas que han acompañado distintas épocas y que continúan siendo parte de la memoria musical del público.

¿Qué novedades presenta V de Vinilo con “La Vida es una Fiesta”?

El espectáculo V de Vinilo llega en esta temporada con una versión actualizada de “La Vida es una Fiesta”. La producción incorpora cambios en la selección musical y en la estructura del show para ofrecer una experiencia más dinámica.

El repertorio incluye canciones que han sido populares en diferentes momentos y que siguen teniendo un fuerte reconocimiento entre el público. La intención es que los asistentes puedan recordar y disfrutar temas que forman parte de distintas generaciones.

Además del repertorio, el montaje del espectáculo ha sido ajustado para que el público tenga una participación más activa durante la función. El formato busca generar un ambiente cercano donde cantar y bailar también hacen parte de la experiencia.

¿Por qué V de Vinilo se presenta como una opción de entretenimiento en marzo?

Las funciones programadas de V de Vinilo coinciden con el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por esta razón, el espectáculo se plantea como una alternativa para compartir con amigas, pareja o familia.

El show se enfoca en crear un ambiente festivo donde la música sirve como punto de encuentro entre diferentes generaciones. A través de las canciones, el público puede recordar momentos personales y vivir una experiencia colectiva.

Este enfoque ha sido una de las características que han permitido que el espectáculo mantenga una audiencia constante. Las funciones suelen contar con una alta asistencia y una respuesta positiva del público.