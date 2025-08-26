Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Hombre pidió divorcio tras enamorarse de un avatar creado con inteligencia artificial

Un hombre de 75 años en China pidió divorcio tras haberse enamorado de una mujer creada con inteligencia artificial.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Hombre pidió divorcio tras enamorarse de un avatar
Hombre se enamoró de un avatar creado con IA / (Foto de Freepik)

Un jubilado de 75 años en China sorprendió a su familia cuando anunció que se separaría de su esposa porque había encontrado un nuevo amor en línea. Sin embargo, el supuesto romance terminó revelando un trasfondo inesperado.

Artículos relacionados

¿Cómo descubrió el hombre que la mujer era un avatar de inteligencia artificial?

La historia comenzó cuando el jubilado empezó a pasar gran parte de su tiempo interactuando con una “novia virtual”. Según relató a sus hijos, se sentía muy atraído porque aquella mujer siempre estaba disponible, lo saludaba a diario, lo escuchaba y respondía con rapidez, mostrando aparente comprensión y afecto.

Hombre jubilado se enamoró de una “novia virtual”
Hombre le pidió divorcio a su esposa tras enamorarse de una “novia virtual” / (Foto de Freepik)

Su esposa notó el distanciamiento: el hombre evitaba las conversaciones en casa, discutía con frecuencia y finalmente pidió el divorcio para entregarse por completo a la relación. Los hijos, preocupados, investigaron la situación y demostraron que se trataba de un avatar diseñado para simular emociones humanas.

Artículos relacionados

¿Qué debate generó este caso sobre la inteligencia artificial y las relaciones humanas?

Tras comprender lo ocurrido, el hombre pidió perdón a su esposa, aceptando que había puesto en riesgo su matrimonio luego de caer en una ilusión creada por un programa informático. Finalmente, ella aceptó sus disculpas y ambos decidieron continuar juntos.

Expertos recomiendan la implementación de educación digital
¿Cuál es la relación entre la inteligencia artificial y las relaciones humanas? / (Foto de Freepik)

Luego de lo sucedido, expertos señalaron que, aunque las plataformas de compañía virtual ofrecen interacción y apoyo, también pueden provocar confusión y dependencia en usuarios vulnerables. Por ello, recomiendan mayor regulación y educación digital para evitar que ilusiones creadas por algoritmos tecnológicos.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los más vulnerables a generar vínculos digitales con inteligencias artificiales?

Este episodio se suma a la discusión global sobre los límites de la inteligencia artificial y la necesidad de garantizar un uso responsable que no afecte la vida personal ni los vínculos familiares.

La inteligencia artificial en la vida emocional de las personas mayores.
¿Cuál es el papel de la IA en la vida emocional de las personas mayores? / (Foto de Freepik)

Cada vez más adultos mayores establecen vínculos emocionales con asistentes virtuales o avatares digitales, sin ser conscientes de que detrás de esas respuestas afectuosas no hay un ser humano.

En el caso del jubilado, la experiencia terminó con un desenlace favorable gracias a la intervención de sus familiares. No obstante, expertos han advertido que no siempre ocurre lo mismo y que algunas personas llegan a sufrir consecuencias emocionales profundas tras descubrir que la relación que consideraban real, era una simulación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Desde las profundidades del océano, estos gigantes marinos guardan secretos que podrían revolucionar la medicina. Curiosidades

Las ballenas que viven sin oxígeno sorprenden a la ciencia y la medicina

Las ballenas zifios resisten bajo el agua hasta 4 horas sin oxígeno y podrían ser clave en futuros tratamientos médicos.

Este video es prueba de que los gestos más simples pueden cambiarlo todo. El perrito que habla con señas conquista internet. Viral

Un perrito es viral por aprender lenguaje de señas para comunicarse con su dueña

Un tierno perrito aprendió lenguaje de señas para comunicarse con su dueña sordomuda, demostrando que el amor no necesita palabras.

Falleció reconocido comediante Talento internacional

¡Luto en la comedia! Falleció reconocido humorista en graves condiciones

El mundo del humor se viste de luto tras un trágico incidente que terminó con la vida de un reconocido comediante.

Lo más superlike

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón

Se viralizó el nombre de la influencer AimeP3 tras hablarse de su supuesto fallecimiento y se destapó la verdad de lo que sucedió.

La queratina mostró resultados sorprendentes en la regeneración del esmalte dental. Curiosidades

Descubren un ingrediente inesperado que podría regenerar los dientes

Roberto Gómez Bolaños tuvo gran cambio físico en El Chavo del 8 Roberto Gómez Bolaños

Graciela Fernández recibe homenaje de Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Bolaños

Altafulla confesó su amor por Shakira en entrevista Shakira

Altafulla de La Casa de los Famosos le declaró su amor a Shakira en entrevista

Elenco de Betty la fea: la historia continúa Producciones RCN

‘Betty la fea: la historia continúa’: ¿qué actores volverán a retomar sus papeles?