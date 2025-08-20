Fara Norte celebra 10 años y trae su música norteña a Colombia

Fara Norte nació en 2015 en Galeana, Nuevo León, con la intención de preservar la música norteña y darle un sello distintivo. Su nombre proviene de la palabra popular “fara fara”, utilizada en la región para referirse a los músicos que animan plazas y reuniones con acordeón y bajo quinto. Al sumarle “Norte”, la agrupación definió una identidad que conecta tradición y proyección internacional.

Hoy, Fara Norte celebra su primera década consolidándose como un referente de la música norteña, con un estilo auténtico que combina herencia cultural y frescura contemporánea.

¿Dónde se presentará Fara Norte en su gira de aniversario?

El tour “10 Años de Fara Norte” tendrá dos paradas especiales en Colombia. El 29 de agosto de 2025 la agrupación se presentará en Cali y al día siguiente, 30 de agosto, llegará a Bogotá. Ambos conciertos se realizarán en Cantina La 15, escenario reconocido por su relación con la música mexicana en el país.

El público podrá disfrutar de un repertorio que incluye corridos, polkas y cumbias interpretados con la energía característica de la agrupación. Cada presentación busca transmitir no solo entretenimiento, sino también la esencia de la identidad norteña.

Con estos conciertos, Fara Norte abrirá un nuevo capítulo en su historia, llevando por primera vez su propuesta artística a Colombia y fortaleciendo el puente cultural entre ambos países.

¿Qué impacto tendrá el taller “Corridos de México” en Bogotá?

Más allá de los escenarios, Fara Norte compartirá su legado musical en un espacio pedagógico. El 1 de septiembre de 2025 realizarán el taller “Corridos de México” en el Colegio de Ciudad Bolívar, con el apoyo de la Embajada de México en Colombia.

La actividad está dirigida a jóvenes entre 14 y 16 años y busca explorar la historia del corrido como una herramienta de comunicación popular desde la Revolución Mexicana hasta la actualidad. Además, los estudiantes crearán sus propias estrofas, que serán interpretadas y grabadas por la banda.

¿Por qué Fara Norte representa una década de evolución musical?

En sus diez años de trayectoria, la agrupación ha sabido trascender fronteras. En 2022 participaron en el Festival Internacional Hispanidad en Madrid, donde compartieron escenario con referentes como La Banda El Recodo y El Mariachi Vargas de Tecalitlán.

En su más reciente etapa, Fara Norte lanzó temas como Ay Amor (2024), con los que ha consolidado una imagen fresca sin abandonar la esencia de la música norteña tradicional. Su propuesta combina innovación y respeto por la raíz, conquistando a nuevas generaciones.