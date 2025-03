Las tensiones dentro de La casa de los famosos Colombia no paran de crecer, y esta vez el foco de atención está en Las Chicas Fuego. Lo que parecía ser uno de los equipos más sólidos del reality ahora enfrenta una posible ruptura, especialmente después de una conversación entre Yina Calderón y Karina García que dejó en el aire el futuro del grupo.

Yina cree que lo mejor es alejarse de La Toxi Costeña en La casa de los famosos

El equipo conformado por Yina, Karina, Lady Tabares y La Toxi Costeña ha mostrado gran unión desde el inicio del programa, pero en las últimas horas, Yina dejó entrever que la permanencia de La Toxi Costeña en el grupo está en duda.

En una charla con Karina, la influenciadora expresó su preocupación sobre la cercanía de su compañera con otros participantes de la casa y sugirió que tal vez era momento de dejarla ir.

“Tú demuestras el amor de muchas maneras. Y una de esas maneras es dejándose a la gente y dejando que la gente se aleje”, comentó Yina, dejando claro que cree que La Toxi Costeña podría encajar mejor con Emiro y otros compañeros en lugar de mantenerse dentro del grupo.

Además, mencionó que, en una reciente oportunidad de salvación, ella prefirió a Emilio antes que, a Lady Tabares, lo que generó dudas sobre su lealtad.

¿Se separará el grupo de ‘Las Chicas Fuego en La casa de los famosos?

Karina, por su parte, intentó entender la postura de Yina y le preguntó directamente si creía que su compañera ya no quería ser parte del equipo. A lo que Yina respondió: “Amiga, no es que no quiera, pero también se siente bien allá”, dejando en el aire la posibilidad de que La Toxi Costeña se aleje del grupo y tome un rumbo distinto dentro del reality.

Esta situación ha generado un gran debate entre los seguidores del programa, quienes han comenzado a especular sobre si la salida de La Toxi Costeña marcaría el fin definitivo de Las Chicas Fuego.

¿Cómo ver todo lo que sucede en La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia sigue sorprendiendo con giros inesperados, y la posible fractura de este grupo promete cambiar el curso del reality en los próximos días.