Yina Calderón volvió a referirse a su bajo porcentaje durante las votaciones en La casa de los famosos Colombia luego de haber logrado ingresar con un porcentaje del más de 50 % semanas atrás. La polémica influenciadora aseguró que Karina García es la culpable de que su apoyo por parte del público haya bajado drásticamente.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes confirma que Karina García le fue infiel con su exesposo | VIDEO

¿Por qué Yina Calderón culpa a Karina García de su bajo porcentaje en La casa de los famosos Colombia?

Tras la jornada de eliminación del pasado domingo 4 de mayo, Yina Calderón se mostró desconcertada por el bajo porcentaje de apoyo que recibió en las votaciones. En una conversación con La Toxi Costeña en el baño de la famosa casa, la polémica influenciadora aseguró que su amistad fallida con Karina García estaría afectando su imagen ante el público.

“Tengo ese chicharrón de Karina haciéndome quedar re mal, diciéndome que soy la peor amiga, La Jesuu diciéndome todo eso...”, comentó visiblemente afectada. Según Yina, el distanciamiento con Karina la habría dejado como la villana de la historia, lo que podría explicar la falta de respaldo en las votaciones.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Mateo a la salida de Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia | Video

A pesar de su mal momento, aseguró tener la conciencia tranquila: “De alguna manera, sabes, así sea con un porcentaje bajito, yo decía: yo tengo mi conciencia. Es que mi peor error fue haber sido amiga de esa niña”, concluyó.

¿Yina Calderón no piensa volver a ser amiga de Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón dejó claro que, a pesar de que Karina García estaba recibiendo un gran apoyo por parte de los colombianos durante las votaciones, ella no iba a dar su brazo a torcer. Aseguró que no buscaría restablecer su amistad, aunque eso significara una posible disminución en su porcentaje de votos. “Y yo no voy a ser amiga, ni porque entre de primeras ni porque sea la ganadora”, puntualizó.

Yina Calderón responsabiliza a Karina García por su bajo porcentaje. (Foto Canal RCN).

Así, la ruptura entre ambas parece más firme que nunca, y todo apunta a que el camino de Yina Calderón en el reality seguirá siendo uno de los más polémicos. Por lo pronto, los televidentes tendrán que seguir pendientes de lo que ocurre dentro de La casa de los famosos Colombia para descubrir cómo terminará esta historia que tuvo un giro bastante inesperado.