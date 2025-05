El actor Julián Trujillo, que ha cautivado con su regreso a La casa de los famosos Colombia con una sorprendente sección llamada "Frente al espejo", apareció en nuevo capítulo junto a la empresaria Yina Calderón.

La empresaria se mostró emocionada al ver a Julián Trujillo, de quien fue fiel seguidora de su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Posteriormente le confesó lo agotada que ha sentido en la competencia, pero lo fuerte que todavía puede seguir siendo.

"Me siento cansada, agotada, un poco sola, indecisa sobre qué camino tomar porque yo no soy de amigas, pero yo todavía tengo fuerza, energía y eso solo se la pasa a una persona que ya sufrió mucho, ya pasó por muchos momentos dolorosos, ya su autoestima fue pisoteada, entonces ya soy diferente, poderosa y con ganas de seguir adelante", señaló.

Asimismo, indicó que quiere convertirse en la persona más odiada del país, detallando que ella ha sido la villana de una historia mal contada.

"Yo me di cuenta que cuando la gente muestra mucho sus sentimientos los demás se aprovechan entonces los seres humanos tenemos que crear barreras para que la gente no se aprovechen de lo que realmente somos yo siento que la gente no sabe que soy buena hija, que soy súper trabajadora", agregó.