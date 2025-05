La influenciadora la Jesuu recibió una fuerte sanción por parte del Jefe tras romper las reglas en La casa de los famosos Colombia.

Durante la gala de este lunes 5 de mayo el Jefe decidió anunciar la sanción para la creadora de contenido la Jesuu por revelar información de afuera.

Recordemos que, la caleña había sido eliminada de La casa de los famosos Colombia tras haber obtenido la menor votación por parte del público en su momento, pero fue resucitada por la cantante la Toxi Costeña tras ganarse dicho poder.

En su regreso la influenciadora tuvo una conversación con la Toxi Costeña, en las que trajo a colación cosas que vivió de ella cuando estaba fuera del reality, por lo que, el Jefe decidió sancionarla y advertirle que no puede volver a mencionar cosas de afuera, pues de ser así tomará medidas drásticas.

La influenciadora fue sancionada por el Jefe, quien la envió directo a la placa de nominación sin derecho a ser salvada, quedando en riesgo de ser nuevamente eliminada de La casa de los famosos Colombia.

"Desde tu regreso se te advirtió que debías tener cuidado de no dar información del mundo exterior lo has hecho en varias ocasiones y te hice advertencias, pero hoy en medio de una charla con la Toxi Costeña volviste a hacerlo por eso he decidido que a partir de este momento estás nominada sin derecho a ser salvada", le dijo.