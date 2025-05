La influenciadora Aida Victoria Merlano reaccionó sobre la participación de la empresaria Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.

En la gala de La casa de los famosos Colombia de este domingo 4 de mayo los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán revelaron que para esta semana la dinámica del juego cambiará, pues los votos no se realizarán en positivo, sino en negativo, es decir, que quien más votos tenga tendrá que abandonar la competencia.

Tras el anuncio y luego de una historia de Aida Victoria Merlano en la agregó la palabra "Celébralo", desconociendo el contexto, una seguidora le comentó que al fin podían sacar a Yina Calderón del reality, pero la creadora de contenido sorprendió al confesar que quiere que ella continúe en el juego.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano, quien no sostiene una buena relación con Yina Calderón confesó lo feliz que está con la empresaria dentro del juego.

"No mi reina, déjala adentro. Tú sabes la paz que yo he tenido con esa bestia allá encerrada. No me van a arruinar mis vacaciones", escribió.