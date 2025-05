La influenciadora Mariana Zapata se pronunció sobre su opinión de la Toxi Costeña luego de haberla mencionado en La casa de los famosos Colombia.

Durante la jornada de nominación de este miércoles 30 de abril la Toxi Costeña nominó a la influenciadora Karina García y en su argumento mencionó el pleito que tuvo la paisa con Mariana Zapata tras un supuesto trío amoroso con el cantante Blessd.

Tras lo sucedido, Mariana Zapata reaccionó al respecto y decidió opinar sobre la cantante destacando que no está de cuerdo con lo hizo independientemente de la diferencia que tiene ella con Karina García.

A través de una transmisión en vivo, la joven se mostró acompañada por dos de sus amigos hablando sobre el tema.

"¿Para qué le dice eso a Karina después de que ya pelearon? y cuando eran amigas le daba la razón, pero ahora que pelearon ahí sí me da la razón a mí, es una razón para hacerle dar rabia a Karina, pero no porque de verdad piense que yo la tenga. No me parece y no me parece. La Toxi no me gustó aunque me haya "defendido" no me parece justo, al Cesar lo que es del Cesar y siento que a veces es muy grosera aunque Karina también, uno da lo que recibe", dijo.