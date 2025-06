Karol G reveló quién es Ivonny de su álbum "Tropicoqueta"

La cantante Karol G reveló a sus millones de fanáticos quién es Ivonny, nombre que incluyó en una de sus canciones de su nuevo álbum "Tropicoqueta".

La artista estrenó su disco "Tropicoqueta" el pasado 20 de junio, que incluyó 20 canciones, donde resalta varios sonidos latinos.

En su segunda canción agregó su tema "Ivonny Bonita" por la que provocó gran inquietud entre varios fanáticos que se preguntaron sobre quién hacía referencia.

En entrevista con Cristina para Univisión la colombiana fue interrogada al respecto, a lo que ella señaló que se trata de su alterego, cuyo nombre creyó escuchar en un momento difícil de su vida en el bote con varios amigos y decidió que la llamaran así cuando se trataba de esa parte más fuerte de su personalidad.

"Yo soy Ivonny, en realidad es un alterego que tuve por muchos años. En algún momento de mi vida toqué fondo y estaba muy decepcionada de mí porque a veces uno como persona se deja morir (...) me suena místico, fiera, brava y les dije a mis amigos de ahora en adelante me dicen Ivonny porque si Carolina no va a ser capaz Ivonny va a ser capaz", confesó.