El romántico video entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal conforman una de las parejas más polémicas de los últimos tiempos, pues el cantante mexicano causó revolución en las redes sociales luego de que confirmara su relación con su colega, poco tiempo después de separarse de Cazzu, madre de su pequeña hija, Inti.

El romántico video de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ángela Aguilar compartió en las últimas horas un video a través de su cuenta oficial de Instagram en donde se le ve muy enamorada junto a Christian Nodal, pues en el clip se le ve a ella sonriendo encantada mientras su esposo le da un pico en el cachete. El video no dura mucho, pero es contundente con lo que quiere mostrar la cantante al dejar ver que está en su mejor momento en su matrimonio.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en medio de los escándalos

Aunque no han vuelto a protagonizar nuevas polémicas, la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha surgido en medio de los escándalos, chismes y comentarios negativos, ya que los usuarios en redes sociales no les perdonan que se hayan casado en tiempo récord tras la ruptura entre Nodal y Cazzu, quien en repetidas ocasiones ha hablado de su ex y de su actual esposa.

Por otro lado, quien también se ha visto en medio de este tema controversial ha sido Belinda, otra ex de Christian, a quien se le ha acusado en repetidas ocasiones de arremeter con sus canciones en contra de Nodal, pero esto solo queda como especulaciones del público.

Cazzu mostró empatía hacia Ángela Aguilar

En medio de sus visita a México en la cual Christian Nodal estuvo con su hija, inti, Cazzu fue abordada por diferentes medios mexicanos en donde le hicieron varias preguntas sobre su relación con el padre de su pequeña, pero ella, con mucho respeto dejó claro que mantiene buena comunicación con él por Inti y además, al responder una pregunta sobre Ángela Aguilar, la cantante argentina mostró empatía al decir que no le parece justo todo los malos tratos que ha recibido de la opinión pública, sin embargo, también dijo que no es su rol defenderla.