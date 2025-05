El cantante Anuel AA se pronunció sobre las declaraciones de la artista Karol G en su documental "Mañana sí fue bonito" de Netflix tras su exitoso álbum "Mañana Será Bonito".

¿Qué dijo Karol G sobre Anuel AA en su documental?

La premiere del documental se llevó a cabo el pasado miércoles 30 de abril en la ciudad de Medellín, donde se filtró una parte de la producción en la que habla sobre su relación con el puertorriqueño.

"Mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, muy difícil. Yo me despertaba que me iba a morir, sentía que como persona no tenía el valor, no podía ver el éxito o la grandeza", señaló.

¿Qué dijo Anuel AA tras las declaraciones de Karol G sobre él en el documental?

El artista fue interrogado al respecto en una entrevista en Alofoke debido al revuelo que han provocado las declaraciones de la colombiana al hablar por primera vez tan abiertamente de su ruptura.

"Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Si estuve con ella y duré todo ese tiempo no tengo nada que decir, una mujer hablando de un hombre es normal, pero un hombre hablando de una mujer que le pongan las te***", dijo.

Asimismo, señaló que entiende que su vida personal pueda en boca de todos sus fanáticos debido a su popularidad, indicando que sabe que hace parte de su profesión.

"Yo soy famoso, mi vida no es privada, yo vivo con eso y ya, yo vivo en paz en mi corazón. Hay montón de disparates que se inventan bien locas, que si yo pudiera saldría a hablar y desmentir, pero yo no estoy para hablar estar hablando de ninguna mujer en las redes y tampoco de problemas, olvídate", agregó.

De igual manera, lo cuestionaron sobre Yailin 'la más viral', con quien se casó, tuvo una hija y se separó luego de su relación con Karol G.