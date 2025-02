La casa de los famosos: Yaya fue sancionada por El Jefe

Durante la gala de la noche del lunes 17 de febrero, los famosos recibieron una inesperada noticia de El Jefe, la máxima autoridad de La casa de los famosos Colombia. En medio de una serie de bromas entre los participantes, ocurrió una escena que no fue bien recibida: Yaya hizo una inesperada broma a La Liendra, intentando quitarle algunas prendas.

Luego de que la broma de Yaya fuera captada por las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia y llegara a los ojos de El Jefe, este decidió tomar cartas en el asunto. No solo hizo un llamado al respeto dentro de su casa, sino que también decidió castigar a la responsable: Yaya.

Según comentó El Jefe, consideró que la broma de Yaya había cruzado los límites del respeto, por lo que tomó la decisión de sancionarla, enviándola directo a Placa y dejándola, por ende, en riesgo de eliminación.

Además, aprovechó el momento para advertirles a los demás que este tipo de actos, aunque fueran bromas, no podían volver a ocurrir: “Famosos, recuerden que esto no puede volver a ocurrir”.

Cabe destacar que, antes de la sanción impuesta a Yaya por El Jefe, los presentadores de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo y Marcelo Cezán, le preguntaron a La Liendra si en algún momento de la broma de Yaya se había sentido incómodo o vulnerable. A lo que el creador de contenido respondió que, de ninguna manera, se sintió afectado.

“No, yo me sentí totalmente en el juego, no me sentí ni acosado, ni me sentí tampoco de pronto invadido o algo, es totalmente juego. Si de pronto se llegó a ver mal o algo es dentro de la recocha que tenemos, pero no me sentí incomodo en ningún momento ni tampoco intimidado”