¿Quién es Nayla Piña, representante de Atlántico de Miss Universe Colombia, el reality?

Al Canal RCN llegó este 30 de agosto a las 8:00 p.m. Miss Universe Colombia, el reality, donde podremos ver el proceso de cómo se elegirá a la candidata que representará al país en el gran certamen de belleza en noviembre en Tailandia.

¿Quién es Nayla, representante de Atlántico de Miss Universe Colombia, el reality?

Nayla Piña Vélez, nacida en Barranquilla, es comunicadora social y creadora de contenido, quien resalta por su autenticidad, liderazgo, carisma y empatía.

Desde pequeña fue guiada por el amor y la fortaleza de su madre y su abuela, quienes moldearon en ella un carácter resiliente y una visión clara del poder transformador de la palabra.

Su crecimiento personal se fortaleció tras vivir en Europa, donde enfrentó retos que la hicieron más independiente y segura.

Cuenta con una gran capacidad para conectar con las personas convirtiéndose en una voz relevante tanto en espacios digitales como en iniciativas comunitarias, tanto así que dio inicio al proyecto “Historias y Voces”, una iniciativa que busca empoderar a niños y jóvenes a través del autoconocimiento, la expresión y el liderazgo.

Aunque este es su primer certamen nacional de belleza, Nayla llega con preparación integral: experiencia en concursos juveniles, formación en oratoria, pasarela y trabajo social. Además, es disciplinada con el ejercicio.

Su propósito es usar el certamen para amplificar mensajes de empoderamiento y construir un liderazgo con impacto real, desde lo social y lo cultural, con una visión auténtica y comprometida.

¿Cuánto mide y cuántos años tiene Nayla Piña, representante de Atlántico de Miss Universe Colombia, el reality?

La joven cuenta con una estatura de 1.70 metros y tiene 24 años. Sus medidas son 83 – 64 – 94.

En redes sociales cuenta con una gran comunidad, sumando en su red social Instagram cerca de 15 mil seguidores, donde suele mostrar parte de su estilo de vida y proyectos como modelo.

La presentadora Claudia Bahamón será la conductora del certamen, que contará con tres jurados, quienes son las exreinas Valerie Domínguez y Andrea Tovar y el reconocido diseñador Hernán Zajar.

