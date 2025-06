Se conoció al primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025, tras enfrentarse a un exigente reto de eliminación junto a cuatro compañeros que marcó el inicio de la competencia culinaria. Sin embargo, su salida no fue producto del resultado del reto, sino una decisión voluntaria.

Luego de finalizara el primer reto de eliminación en el que cinco participantes se disputaron su lugar dentro de la competencia, se dio a conocer el nombre del primer eliminado de la temporada 2025 de MasterChef Celebrity. Sin embargo, esta primera eliminación se dio de una forma bastante inusual.

Pues antes de que los chefs decidieran dar su veredicto, Yesenia los interrumpió y decidió retirarse de la competencia de manera voluntaria.

Según comentó Yesenia al estricto jurado de MasterChef Celebrity, no consideraba que ella estuviera preparada para resistir todo lo que la competencia representaba y no era feliz, por lo que prefería dejar voluntariamente la competencia y así darle la oportunidad a quienes sí estaban dispuestos a vivir la experiencia con sus pros y sus contras.

“Decido retirarme de la competencia. Mi alma no resiste cosas que pasan aquí que es todo el ejercicio de competir, me cuesta mucho”

Al escucharla, Violeta Bergonzi rápidamente la interrumpe y le recuerda que esta no es una decisión que ella deba tomar, pues para eso estaba el rol del jurado del programa culinario.

Sin embargo, los chefs mencionan que no están allí para detener a nadie para que permanezca en la competencia y aceptan su renuncia.

“Yesenia, personalmente opino que si no quieres estar no tienes que estar. Yo no te voy a tratar de convencer”, mencionó Raush.