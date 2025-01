Los días van pasando y los participantes de La casa de los famosos Colombia 2025 van conviviendo. Sin embargo, las diferencias ya comenzaron a hacer eco en el reality y el foco de atención resultó siendo el actor Mauricio Figueroa.

La influencer Yina Calderón y las actrices Norma Nivia y Lady Tabares se reunieron en el beauty de La casa de los famosos Colombia, allí entablaron una conversación en contra de la manera como Mauricio se está comportando en el reality.

De acuerdo con el trío de habitantes de La casa de los famosos, el señor está contestando de manera inapropiada. Lady, 'la vendedora de rosas', contó que Sofía Avendaño estaba en la cocina y, al parecer, Mauricio le dijo a la modelo que se quitara y que "estorbaba".

Enseguida, se involucró Yina Calderón y les manifestó a las actrices que a Figueroa no le gustó su comentario cuando dijo que él qué hacía durmiendo, mientras el resto estaba en prueba de presupuesto. Entonces, el actor le habría respondido "de usted cualquier cosa me puedo esperar".

Norma Nivia detalló que habló con Mauricio y que él mismo le contó que se sentía como un "mosco en leche" en La casa de los famosos.

"Él se siente como desubicado. No le gusta, por ejemplo, ni la gritería, ni nada de las palabras, nada... Pero entonces, por ejemplo, yo hoy llegué y le voy a dar una papita y me dice: 'no, no, no, es que tú no dejas hablar'. Y yo, ¿qué hice, si no he hecho nada hoy?", compartió Norma Nivia.