Norma Nivia protagonizó un inesperado momento en La casa de los famosos Colombia en compañía de Mateo Varela ‘Peluche’ y Camilo Trujillo. Los tres participantes decidieron asaltar la cocina de la afamada casa para alimentarse mejor. Sin embargo, las palabras de la actriz generaron revuelo en redes sociales.

En complicidad de Mateo Varela, su pareja sentimental, y Camilo Trujillo, Norma Nivia ingresó a la cocina de La casa de los famosos Colombia para preparar algo de comida ya que habrían quedado con hambre. Según comentó la actriz lo que estaba haciendo no estaba mal visto ya que al ella ser vegana podía acceder a esta comida, en especial porque supuestamente Melissa Gate era quien más alimentos había consumido.

Adicional a esto, justo cuando se encontraban comiendo a escondidas en la barbería, Norma se quejó de las porciones que les sirven a la hora de las comidas en La casa de los famosos Colombia para justificar su asalto a la cocina.

“¿Culpa mía que nunca podamos comer? No, toca robar para poder comer. Ahora, las salchichas veganas no me las estoy robando, eran como ocho y Melissa se ha comido como cinco y yo una, y con esta dos. Se comió todos los quesitos ella sola, pero pues no pasa nada.