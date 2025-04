Lady Tabares ya tuvo su primer acercamiento con el mundo exterior tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia el pasado domingo 27 de abril. La reconocida actriz reaccionó a los comentarios de los internautas que se hicieron mientras ella seguía dentro de la competencia.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón arremetió nuevamente contra Karina García en La casa de los famosos Colombia

¿Qué dijo Lady Tabares tras ser señalada como “la sombra de Yina” en La casa de los famosos?

En entrevista con Santiago Vargas, periodista del programa matutino del Canal RCN Mañana Express, Lady Tabares reaccionó a algunos comentarios de internautas sobre su participación en La casa de los famosos Colombia. Aunque varios mensajes llamaron la atención, hubo uno en particular que generó sorpresa.

Un internauta se preguntaba por qué Lady Tabares se había convertido en “la sombra de Yina Calderón” dentro del reality. Ante esto, la actriz se mostró asombrada y afirmó que no tenía idea de que así estaba siendo percibida por el público. Además, dejó claro que nunca asumió ese papel, pues aseguró haber sido auténtica en todo momento durante la competencia.

Artículos relacionados Epa Colombia Así reaccionó Lady Tabares al saber que Epa Colombia está en la cárcel | VIDEO

“Dios mío, no sabía que me veían como la sombra de Yina. Pues no me volví, pero es respetable esa percepción… No, jamás en la vida. Creo que fui muy única, muy auténtica… Con Yina me la llevé bien, eso es todo. Ubícate, querido o querida”, respondió con franqueza.

Lady Tabares destacó varias cualidades de Yina Calderón tras salir de La casa de los famosos Colombia

En entrevista con Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia, Lady Tabares habló sobre su amistad con Yina Calderón en donde destacó diversas cualidades de la polémica influenciadora. Según reveló en aquella ocasión, pese a que Calderón era muy “cerrada” con sus sentimientos era una persona “increíble”.

Así respondió Lady Tabares tras ser llamada “sombra de Yina". (Foto Canal RCN).

“creo que valora la amistad, aunque aparentemente demuestre que no. Tiene sus falencias, demasiados errores, es una mujer que es muy cruda, muy fría en muchas cosas, pero la verdad de todos los compañeros con ella y con Toxi fue con quien más sentí conexión”, aseguró Lady Tabares en medio de lágrimas.