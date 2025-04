Melissa Gate y Yina Calderón fueron tendencia en las redes sociales luego de que la polémica influenciadora le pidiera a la creadora de contenido que la ayudara con un cambio de look. Este hecho sorprendió a muchos, ya que, antes de iniciar el reality, ambas mujeres habían dejado clara su enemistad. Ahora, Gate ha revelado la razón por la que decidió acceder a este favor que le pidió Calderón.

Yina Calderón sorprendió el pasado lunes al acercarse a Melissa Gate para pedirle el favor de realizarle un drástico cambio de look, a pesar de las tensiones entre ellas. El estilo elegido era muy similar al de Gate, pero con algunas modificaciones propuestas por la influenciadora paisa.

De esta manera, ambas creadores de contenido se dirigieron a la barbería de La Casa de los Famosos Colombia para llevar a cabo el cambio, que consistió en cortar varios centímetros de cabello hasta dejarlo completamente corto en la parte de atrás, pero con dos flecos a los costados para enmarcar su rostro.

Con este cambio de look, Yina Calderón no solo sorprendió a los internautas y televidentes, sino también a los habitantes de La casa de los famosos Colombia.

Horas más tarde, en entrevista con El mañanero de La Mega Melissa Gate y Emiro Navarro respondieron algunas preguntas relacionadas a la competencia y la convivencia dentro de ella. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el momento en el que la paisa reveló la razón por la que decidió cortar el cabello de Yina Calderón.

“Yo lo veo como un acto de humildad, porque yo no sé si ustedes me han seguido a mí en La casa de los famosos, en estos meses que yo entré yo he estado trabajando la humildad, porque yo a veces en mi vida suelo ser una persona demasiado soberbia. A mí me gusta que las personas se sientan bien y no sé la pelada últimamente… yo siempre he dicho: si tú me tiras, yo te doy. Y pues últimamente ella ha cambiado conmigo y no me ha estado maltratando”.