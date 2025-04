El exparticipante Marlon Solórzano regresará a La casa de los famosos Colombia tras varios meses de su eliminación. El joven influenciador, quien dejó huella durante su participación, regresará con un mensaje inesperado que promete revolucionar la competencia. El anuncio ha desatado gran expectación, y los internautas ya han comenzado a reaccionar en las redes sociales.

¿Cuándo ingresará Marlon Solórzano a La casa de los famosos Colombia?

Vale la pena destacar que el anuncio del regreso de Marlon Solórzano a La casa de los famosos Colombia se realizó por medio de las redes sociales oficiales del afamado reality. Allí revelaron que el influenciador compartiría un mensaje muy importante para todos los participantes que aún compiten por ser quienes apaguen las luces de la casa.

“Marlon Solórzano regresará a #LaCasaDeLosFamososCol y descubriremos qué tanto tiene por decirle a sus compañeros en el programa, ¿están preparados?”, se lee en la publicación que ya acumula más de dieciséis mil ‘me gusta’.

Sin embargo, en la publicación no se revela ningún tipo de fecha, por lo que los televidentes fanáticos de La casa de los famosos Colombia tendrán que estar pendiente de las galas en donde los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán estarán compartiendo más detalles.

¿Cómo reaccionaron los internautas al regreso de Marlon Solórzano a La casa de los famosos?

Tras el anuncio del ingreso de Marlon Solórzano las redes sociales se llenaron de reacciones sobre su participación en La casa de los famosos Colombia, pues desde que Karina García inició su relación con Andrés Altafulla, el nombre de Marlon Solórzano se volvió centro de conversación.

Pues vale la pena recordar que, durante su participación en el reality de la vida en vivo, Marlon Solorzano y Karina García entablaron una relación sentimental que llegó a su fin tras la eliminación del influenciador.

De esta manera, ante su regreso, muchos usuarios no dudaron en comentar que “Karina se salió del chat”. Otros aseguraron que “Karina está pagando hasta mis karmas”, insinuando que la situación que enfrenta no es nada fácil.

El regreso de Marlon Solórzano a La casa de los famosos: ¿qué opinan los internautas? (Foto Canal RCN).

Algunos expresaron que “Karina definitivamente es la mejor guerrera de Dios”. Finalmente, no faltaron los internautas que señalaron que Marlon “quiere hacer lo que no hizo cuando estuvo adentro”, dejando claro que su regreso no pasará desapercibido.