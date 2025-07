En la cocina más famosa del país, una dinámica inédita sacudió la competencia y dejó a todos hablando. La noche del miércoles 2 de julio trajo una sorpresa que pocos esperaban: por primera vez, los participantes de MasterChef Celebrity Colombia unieron fuerzas con los jueces en una jornada que dejó momentos inolvidables y hasta un apodo que ya es tendencia entre los fanáticos.

Como parte del homenaje por los 10 años del programa, la producción ideó una dinámica nunca antes vista: cada famoso dejó de cocinar en solitario para aliarse con otro concursante y, además, recibir el acompañamiento directo de uno de los chefs jurado. La primera en asumir ese rol fue Belén, la reconocida chef mexicana, quien recorrió las estaciones para orientar a las celebridades y asegurar que las recetas fluyeran. Pero lo que empezó como apoyo técnico terminó robándose el show por completo.

En medio del caos típico de la cocina, la chef soltó una frase que causó revuelo: Ya no más les voy a decir algo, eh. Si las cosas no salen, no digan ‘es que Belén dijo’. Sí, claro, obvio. Yo me libro ahorita de todas las responsabilidades. Poncio Pilatos, exacto. Soy Poncio Pilatos. Se acabó.