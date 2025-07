Una escena cargada de ternura y complicidad fue la protagonista de la noche del miércoles 2 de julio, cuando Andrés Altafulla subió un video a sus redes sociales en el que aparece junto a Karina García disfrutando del sol y la música en una piscina. Lejos de cualquier formalidad, la pareja canta y ríe, dejando ver que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

Altafulla y Karina García protagonizan romántico video

En el clip, el cantante barranquillero y la creadora de contenido entonan juntos una canción con frases cargadas de sentimiento y espontaneidad: “No soy un menés pero me hacen mi día... no nos importa si nos ven haciendo el am0r”. Las palabras, acompañadas de gestos cariñosos y miradas cómplices, desataron una ola de reacciones por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en expresar lo mucho que disfrutan verlos juntos.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores de Altafulla y Karina García?

En apenas minutos, la publicación de Altafulla acumuló miles de ‘me gusta’ y comentarios positivos. Sus fans celebraron la autenticidad de la pareja, su química innegable y la manera en que se muestran sin filtros. “Ustedes son la prueba de que el amor sí existe”, escribió una seguidora, mientras que otros aplaudieron la forma en que se apoyan mutuamente en sus proyectos.

¿Qué dijo Altafulla sobre esta nueva canción?

“Champú de Kariño pa este tema y lo soltamos!”, fue la frase con la que el cantante acompañó el video, insinuando que esta escena podría estar relacionada con un próximo lanzamiento musical. El mensaje incluyó una serie de emojis que dejaron claro el tono juguetón del momento, generando aún más expectativa entre sus seguidores.

¿Cómo ha evolucionado la relación de Altafulla y Karina tras su paso por La casa de los famosos?

No es la primera vez que Andrés y Karina dan de qué hablar por su relación. Desde que comenzaron a mostrarse juntos, sus publicaciones han sido sinónimo de dulzura, alegría y autenticidad. Lejos de las polémicas, esta pareja ha construido un vínculo que se refleja tanto en su vida personal como en sus redes, y que continúa conquistando a quienes los siguen día a día.

Andrés Altafulla y Karina García protagonizan romántico momento que enciende las redes sociales

Con cada aparición pública, Andrés Altafulla y Karina García reafirman que el amor joven, libre y sin filtros sigue siendo una de las historias favoritas del público en redes sociales.