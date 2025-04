La influenciadora Melissa Gate sorprendió a la empresaria Yina Calderón con un inesperado regalo en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón arremetió nuevamente contra Karina García en La casa de los famosos Colombia

¿Qué le obsequió Melissa Gate a Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

A la paisa le llegaron unas zapatillas, las cuales no le sirvieron y que decidió regalárselas a Yina Calderón, quien le había expresado lo mucho que le habían gustado.

Este obsequio se dio luego de que ambas decidieran convivir en paz y tener más acercamientos luego de las discusiones que protagonizaron al inicio del programa, donde se lanzaban fuertes comentarios al respecto.

Artículos relacionados Epa Colombia Así reaccionó Lady Tabares al saber que Epa Colombia está en la cárcel | VIDEO

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el regalo de Melissa Gate a Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia?

Miles de seguidores de La casa de los famosos Colombia reaccionaron al respecto, donde muchos destacaron la humildad de cada una de las participantes, otros señalaron que no esperaban ver algo así en la competencia, otros detallaron que consideran que en cualquier momento podrían volverse amigas, mientras que otros no se han mostrado muy contentos con la cercanía que han tenido las famosas.

"Esto es lo que nos gusta ver, respeto y amabilidad", "al final todos tenemos corazón bonito solo hay que darle tiempo al tiempo de sanar", "bonito ejemplo", "pronto las veremos amigas", "no sé no me cuadra tanta cercanía", "me huele a estrategia", señalaron algunos fanáticos.

Recordemos que, recientemente Yina Calderón le ha obsequiado una peluca y una corona a Melissa Gate y esta le cortó el pelo a Yina Calderón, siendo momentos icónicos de las famosas luego de su rivalidad.

Artículos relacionados Emiro Navarro Julián Trujillo regresó a La casa de los famosos Colombia y confrontó a Altafulla

Por ahora, las famosas continúan con su respectivo juego, pero llevan una relación cordial sin atacarse la una a la otra sorprendiendo a sus compañeros y los televidentes con sus cambios.

Muchos seguidores continúan a la expectativa de cómo pueda seguir la relación entre ambas, pues muchos indican que dicho acuerdo de paz podría no durar mucho tiempo.

Mientras tanto, ambas continúan recibiendo apoyo de sus seguidores y entreteniendo a su manera a los seguidores de la casa más famosa de Colombia.