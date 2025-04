Y

Yina Calderón estrenó look luego de que Melissa Gate le cortara el cabello en La casa de los famosos Colombia y esto produjo masivos comentarios en redes sociales. Una buena parte concordó en que la paisa le ayudó a la empresaria de fajas.

¿Cuál es el nuevo look de Yina Calderón, en La casa de los famosos, por el que la compararon con Yeferson Cossio?

El nuevo look de Yina es de cabello corto; de hecho, ella misma lo llamó como "el corte de Melissa Gate", puesto que la paisa lo tiene parecido, pero no igual.

Sin embargo, aparte de las reacciones de los famosos como tal, resonó un comentario de la creadora de contenido Cintia Cossio el cual causó risas al comparar a Yina con su hermano, el influencer Yeferson Cossio.

"Por un momento creí que era mi hermano", comentó Cintia.

Momento del cambio de look de Yina Calderón.

A partir de la opinión de Cintia, las plataformas no dejan de comparar a Yeferson con Yina, tanto así que él mismo apareció en su perfil de Instagram dando a conocer que se mandó a cortar el cabello porque no le agradó ni un poco que lo relacionen con la empresaria de fajas. Después, enfrentó a su hermana y le hizo reclamo.

¿Cómo enfrentó Yeferson Cossio a su hermana Cintia por compararlo con Yina Calderón?

Yeferson Cossio enfrentó a su hermana Cintia y la cuestionó respecto a su comentario, pues por culpa de ella los internautas no paran de escribirle, reírse y compararlo con Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025; no solo por el pelo, también por los tatuajes. El antioqueño hasta dijo groserías.

"Vos por qué hp estás comentando por ahí que yo me parezco a esa cabeza de motor... Obviamente, me iba a cortar el pelo las veces que sea necesario. Y todos ustedes también en cuáles tatuajes es que (Yina Calderón) se parece... Me hubiese gustado más que le hubiesen sentado la madre a mi papá, cómo me van a comparar con esa ch1mbada", fue el reclamo de Yeferson Cossio.

Lo cierto es que Yeferson no se salvó de las redes sociales y no dejan de molestarlo con Yina Calderón, ya que, como se sabe, los internautas no perdonan absolutamente nada y los contenidos hasta con IA abundan.