La influenciadora Melissa Gate y la actriz Norma Nivia se estarían alejando una vez más en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido Melissa Gate le pidió a los famosos del cuarto de Agua que estaban en el cuarto del líder, del que disfrutan ella y Emiro Navarro, líder de la semana, que organizaran la mesa de billar que estaban utilizando tras el llamado del Jefe a reunirse.

Sin embargo, Norma Nivia le señaló que Emiro Navarro era el líder y que ella era una simple invitada.

Posteriormente, cuando estaban organizando las labores del aseo, Norma la cuestionó sobre qué hacía ella y esta le respondió bastante contundente.

"A veces yo no estoy haciendo nada en la casa porque estoy ocupada haciendo secciones, pero inmediatamente me desocupo trato de incorporarme a las labores de la casa, a veces me toca súper duro, pero muchas veces cuando ustedes ya están dormidos yo ya estoy levantada, arreglada y organizada para que tengan consideración y antes de estarse metiendo en mi vida se fijen primero lo que hacen ustedes", dijo.