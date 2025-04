El reconocido actor y director mexicano, Eugenio Derbez, se encuentra dispuesto a volver a interpretar la voz de Burro en la película 'Shrek 5'.

En los Premios Platino, el actor mexicano reveló que se encuentra en negociaciones para integrarse al doblaje de 'Shrek 5'.

“Justo por eso, por el sello que le he puesto, está en veremos. Ya me contactaron, ya les dije que sí, pero les puse una condición: que me dejen adaptar el libreto. En las otras cuatro hice la adaptación de los guiones junto con uno de mis escritores que ya falleció”, expresó Eugenio el actor para un medio de comunicación.