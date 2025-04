Karina García y Andrés Altafulla sostienen su vínculo sentimental en La casa de los famosos Colombia. Aunque no son novios, se la pasan juntos y hablaron sobre el futuro de la relación cuando salgan del formato de convivencia.

Karina García se sinceró con Altafulla y le dijo que ella y él van a "estar juntitos", pues a la modelo no le importa los comentarios de que ellos no van a continuar fuera del reality del Canal RCN.

"Son comentarios que son vacíos porque la gente no sabe lo que tú y yo sentimos. No me da rabia, me da risa... Yo siento amor", confesó Karina García,