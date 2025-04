La actriz Norma Nivia confesó lo mucho que la afectó la función del cine en La casa de los famosos Colombia y su polémica principalmente con Yina Calderón.

Durante la segunda función del cine en La casa de los famosos Colombia que se llevó a cabo durante la gala de este martes 1 de abril, los famosos vieron algunas escenas de sus compañeros que desconocían.

Entre ellas cuando Norma Nivia le sugirió a Melissa Gate cuando le tocó imitar a Yina Calderón que se hicieron una cadera caída, algo que molestó a la empresaria debido a que dicha apariencia se debe a una enfermedad que ha tenido que batallar por varios años.

Luego de que Yina Calderón la tildara de "bruja" por burlarse de su aspecto físico y algo tan delicado como su estado de salud, la actriz pidió disculpas a la familia de la joven y les confesó a Mateo Varela, la Liendra y Camilo Trujillo que se quería ir del reality.

"Yo me quiero ir, no me gustó ni cinco lo que vi, me vi y no me reconozco, no reconozco esa persona, ya le pedí disculpas a la familia de Yina y a todo Colombia por lo que dije y todo por hacer reír a la otra (Melissa), eso me hace sentir muy mal, pero todo lo que vi de mí fue como ¿quién es esta vieja? (...) se me fueron las luces con toda", expresó.