Se llevó una actividad en La casa de los famosos Colombia 2025, la cual no dejó muy bien a la relación que hay entre Norma Nivia y Mateo Varela 'Peluche'.

Resulta que El Jefe les pidió pasar a cada famoso al frente y sentarse en un sillón para que sus compañeros les expresaran sus defectos y virtudes. Entonces, en el turno de Peluche hacia Norma, el modelo se desahogó con la actriz.

Aunque tienen un romance, Mateo le dijo a Norma que era rígida, independiente, perfeccionista a la hora de preparar un huevo y otras palabras que la artista no las tomó para nada bien. Terminada la actividad, la actriz quedó ofendida y hasta mencionó el tema de la soltería.

Luego, frente a una de las cámaras 24/7 del reality del Canal RCN, la actriz comentó que recibió feos comentarios del que menos esperaba, hasta el punto en el que sintió que "trapearon el piso" con ella.

Aunque Norma indicó que piensa que Mateo le dijo sus defectos sin quererla ofender, lo que no le gustó es que Peluche "se regó" diciéndole una lista completa.

"Al resto le dice una cosa y a mí como seis, y con los amigos que comparte que no les encuentra defectos. Me dijo tantos que yo ni me acuerdo, se 'descachó'... Le voy a decir que si lo pasamos a la vida real, más allá del huevo, físicamente el hombre que yo quiero para mí no tiene nada que ver con usted; si yo fuera así nunca le hubiera dado un chance, sin embargo, le di la oportunidad", se desahogó Norma Nivia con Lady Tabares tras las palabras de Mateo Varela.